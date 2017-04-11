عاجل: إصابة مارك بارتا لاعب بروسيا دورتموند في الانفجار الذي أصاب الحافلة. وسائل إعلام ألمانية: إلغاء مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ضمن دوري ابطال اوروبا نتيجة الانفجار الذي أدى الى جرح أحد لاعبي الفريق ,بروسيا دورتموند موناكو. أكدت صحيفة بيلد الألمانية وقوع انفجار بقرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند، والتي كانت تقل اللاعبين إلى ملعب سيجنال إيدونا […] أقراء المزيد من المصدر