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عاجل: اطلاق قذيفة وسماع اصوات الرصاص في مخيم عين الحلوة

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

عاجل: اطلاق قذيفة صاروخية وسماع متقطع لاصوات الرصاص في مخيم عين الحلوة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين […] أقراء المزيد من المصدر

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