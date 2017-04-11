عاجل: انفجار في مدينة ديار بكر بجوار مدرسة للشرطة جنوب شرق تركيا وكانت، أعلنت تركيا بشكل مفاجئ عن انتهاء عملية (درع الفرات) التي بدأت في أغسطس/ آب من العام الماضي، وذلك دون أن تحقق كامل هدفها الأساس بتحرير المناطق الشمالية في سوريا من (تنظيم الدولة(. الحملة التي كانت بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، وبدعم […] أقراء المزيد من المصدر
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