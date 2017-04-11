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عاجل.. تيلرسون: حكم عائلة الأسد وصل إلى نهايته

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

عاجل.. تيلرسون: على روسيا الاختيار بين التحالف مع واشنطن أو حلفاء الأسد كإيران وحزب الله وحكم عائلة الأسد وصل إلى نهايته أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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