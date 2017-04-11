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عاجل: شبان يستهدفون مستوطنة “بيت أوروت” بالقدس، بالألعاب النارية 

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

عاجل: شبان يستهدفون مستوطنة “بيت أوروت”، في بلدة الطور بالقدس، بالألعاب النارية قبل قليل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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