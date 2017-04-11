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عاجل: مقتل شخص وإصابة 3 بانفجار مستودع للذخيرة  للجيش الأمريكي 

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل شخص وإصابة 3 بانفجار مستودع للذخيرة تابع للجيش الأمريكي في ولاية ميسوري الاميركية. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتههذه هي شروط الحصول على فيزا تركية للسوريينعاجل: مسلح يفتح النار فى ملهى ليلى فى كانساس سيتى في أمريكا وأنباء عن وقوع 3 إصاباتعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي […] أقراء المزيد من المصدر

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