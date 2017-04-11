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عاجل: مقتل 3 وإصابة 2 من عائلة واحدة إثر قصف جوي “خاطئ” للتحالف الدولي غربي الموصل

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل 3 وإصابة 2 من عائلة واحدة إثر قصف جوي “خاطئ” للتحالف الدولي غربي الموصل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة في السعوديةﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ الجيش: توقيف 3 أشخاص عند البرج الشمالي وضبط كمية من المتفجرات داخل […] أقراء المزيد من المصدر

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