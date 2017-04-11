اعلن النائب فادي كرم في تغريدة على تويتر :”لا للتضحية بسنوات من النضال من أجل تصحيح التمثيل النيابي بالخضوع لنسبية حزب الله المكرسة للعددية على حساب الشراكة”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016بدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت […] أقراء المزيد من المصدر