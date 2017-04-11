بعد ولادته مبتور الذراعين، قررت والدة طفل عراقي التخلي عنه وعن شقيقه. فوضعتهما في علبة من الكرتون تركتها على مقربة من أحد الشوارع. وحين عثرت عليهما امرأة أخذتهما إلى إحدى دور الأيتام القريبة. وبعد مرور 4 سنوات حضرت إلى الدار شابة أسترالية تُدعى موارا كيلي وقررت اصطحابهما معها إلى بلدها حيث يمكنهما الخضوع لعلاج طبي. […] أقراء المزيد من المصدر