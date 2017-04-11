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فيديو مؤثر جداً.. عراقي تخلّت عنه والدته بسبب إعاقته… وما فعله بعد 17 عاماً أبكى الملايين

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

بعد ولادته مبتور الذراعين، قررت والدة طفل عراقي التخلي عنه وعن شقيقه. فوضعتهما في علبة من الكرتون تركتها على مقربة من أحد الشوارع. وحين عثرت عليهما امرأة أخذتهما إلى إحدى دور الأيتام القريبة. وبعد مرور 4 سنوات حضرت إلى الدار شابة أسترالية تُدعى موارا كيلي وقررت اصطحابهما معها إلى بلدها حيث يمكنهما الخضوع لعلاج طبي. […] أقراء المزيد من المصدر

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