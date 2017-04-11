قالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن الاتجار في أعداد متزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يمرون عبر ليبيا، يتزايد في ما يُطلق عليها “أسواق العبيد” قبل احتجازهم مقابل فدية، وإكراههم على العمل دون أجر، أو استغلالهم جنسياً. وذكر مهاجرون أفارقة التقت بهم المنظمة أنهم بيعوا واشتروا في مرآب، وساحات انتظار للسيارات في مدينة سبها، جنوب ليبيا، […] أقراء المزيد من المصدر