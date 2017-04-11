بيروت، لبنان، آذار 2017: لمناسبة اليوم العالمي لداء الصرع (Purple Day)الذي يعاني منه أكثر من أربعين ألف لبناني وفق منظمة الصحة العالمية، عقد وزير الصحة غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، خصّصه لدعم حملة التوعية التي أطلقتها شركة PROMEDZ الوكيل الرسمي لشركةLIVANOVA المختصة بتقديم علاج لمرضى الصرع في حضور المدير العام للشركة هادي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » طب وصحة » نبأ سار لمرضى داء الصرع: تكنولوجيا ثورية للعلاج ووزير الصحة يؤكّد إمكانية تغطية التكاليف
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