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‏اطلاق قذيفتين صاروخيتين واطلاق نار  داخل مخيم عين الحلوة ‏⁧‫

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

‏اطلاق قذيفتين صاروخيتين واطلاق نار كثيف من اسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة في الشارع الفوقاني محور حي الطيرة داخل مخيم عين الحلوة ‏⁧‫ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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