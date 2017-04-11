اطلاق قذيفتين صاروخيتين واطلاق نار كثيف من اسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة في الشارع الفوقاني محور حي الطيرة داخل مخيم عين الحلوة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر
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