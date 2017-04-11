‏البابا فرنسيس : زيارتي إلى مصر ستتم في موعدها‏ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي […] أقراء المزيد من المصدر