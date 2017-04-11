مكتب امن الدولة في محافظة عكار اوقف 3 سوريين عملوا على إدخال كمية من الادوية المهربة من الداخل السوري الى لبنان أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيرويترز: إخلاء 3 محطات للقطارات في موسكو بعد تلقي تهديد […] أقراء المزيد من المصدر