‏الشرطة الألمانية: جريح بانفجار قرب حافلة خلال مباراة لدوري أبطال أوروبا. عاجل: جريح في انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني. تعرضت حافلة فريق بوروسيا دورتموند لانفجار أثناء توجهها لملعب “سيجنال إدونا بارك” لمواجهة موناكو الفرنسى فى ذهاب الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا. ونشر الحساب الرسمى للنادى الألمانى عبر موقع “تويتر” تغريدة […] أقراء المزيد من المصدر