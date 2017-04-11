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30 ألف سعودي زرعوا شعراً في تركيا السنة الماضية.. نصائح حول العملية حتى لا تقع ضحية النصب

Posted by on April 11, 2017 0 Comment

خضع 30 ألف سعودي على الأقل لزراعة الشعر في تركيا خلال عام 2016، بارتفاع 60% مقارنة بالسنة التي قبلها، حسب ما نقلته صحف سعودية عن وزارة الصحة التركية، في وقت يتساءل فيه البعض إن كان للشماغ علاقة بالصلع. وأرجعت هذه الصحف ذلك إلى انخفاض أسعار العملية في تركيا، حيث تتراوح في السعودية بين 20 إلى […] أقراء المزيد من المصدر

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