خضع 30 ألف سعودي على الأقل لزراعة الشعر في تركيا خلال عام 2016، بارتفاع 60% مقارنة بالسنة التي قبلها، حسب ما نقلته صحف سعودية عن وزارة الصحة التركية، في وقت يتساءل فيه البعض إن كان للشماغ علاقة بالصلع. وأرجعت هذه الصحف ذلك إلى انخفاض أسعار العملية في تركيا، حيث تتراوح في السعودية بين 20 إلى […] أقراء المزيد من المصدر