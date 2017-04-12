أكدت إدارة فندق “لو غراي” في وسط بيروت، في بيان أن “الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أن عددا من النواب والوزراء سيبيتون ليلتهم مساء اليوم في الفندق، غير صحيح إطلاقا”. واعلنت أن “غرف الفندق كلها محجوزة لمناسبة إجتماعية خاصة من تاريخه وحتى يوم الاثنين”، مشيرة الى أنه “لا حجز في […] أقراء المزيد من المصدر