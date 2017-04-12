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الجيش الفلبيني يعلن مقتل قيادي في جماعة أبو سياف

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

الجيش الفلبيني يقول ان معمر اسقالي الملقب بابو رامي له دور مباشر في خطف وقتل كنديين والمانيأعلن الجيش الفلبيني اليوم الأربعاء أن قياديا في جماعة أبو سياف المتشددة له دور مباشر في خطف وقتل كنديين وألماني كان من بين القتلى في اشتباك مع القوات الفلبينية هذا الأسبوع.وأكد رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو أنو، أن […] أقراء المزيد من المصدر

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