الجيش الفلبيني يقول ان معمر اسقالي الملقب بابو رامي له دور مباشر في خطف وقتل كنديين والمانيأعلن الجيش الفلبيني اليوم الأربعاء أن قياديا في جماعة أبو سياف المتشددة له دور مباشر في خطف وقتل كنديين وألماني كان من بين القتلى في اشتباك مع القوات الفلبينية هذا الأسبوع.وأكد رئيس أركان الجيش الفلبيني الجنرال إدواردو أنو، أن […] أقراء المزيد من المصدر