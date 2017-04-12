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الجيش يلاحق شخص في منطقة عدوس كان قد اطلق النار على آلية عسكرية 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

الجيش يلاحق شخص في منطقة عدوس كان قد اطلق النار على آلية عسكرية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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