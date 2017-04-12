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الحركة اللبنانية الحرة: للمشاركة في الاضراب غدا

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

دعت الحركة اللبنانية الحرة، في بيان لها، مناصريها الى المشاركة في الاضراب العام والشامل غدا، “رفضا للتمديد الذي يستهدف الديموقراطية والدستور”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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