دعت الحركة اللبنانية الحرة، في بيان لها، مناصريها الى المشاركة في الاضراب العام والشامل غدا، “رفضا للتمديد الذي يستهدف الديموقراطية والدستور”. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر