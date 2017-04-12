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الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين الساعة 8 مساء اليوم 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين الساعة 8 مساء اليوم عبر وسائل الاعلام يتناول فيها التطورات السياسية الراهنة أخبار قد تهمكلبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية […] أقراء المزيد من المصدر

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