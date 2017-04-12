مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” تتقدم بإخبار أمام النيابة العامة المالية ضد اعضاء مجلس الادارة السابقين في شركة كازينو لبنان و شركتي تدقيق الحسابات و كل من يظهره التحقيق بجرائم الاثراء غير المشروع و هدر المال العام و التهرب الضريبي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى […] أقراء المزيد من المصدر