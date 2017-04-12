صدور القرار بقضية الطفلة إيلا طنوس وطلب السجن 3 سنوات لثلاثة أطباء والظن ب٣ مستشفيات بجرم التسبب بايذاء الطفلة ما أدى لبتر اطرافها أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات […] أقراء المزيد من المصدر
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