آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة »  القرار بقضية الطفلة إيلا طنوس طلب السجن 3 سنوات لثلاثة أطباء والظن ب٣ مستشفيات 

 القرار بقضية الطفلة إيلا طنوس طلب السجن 3 سنوات لثلاثة أطباء والظن ب٣ مستشفيات 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

صدور القرار بقضية الطفلة إيلا طنوس وطلب السجن 3 سنوات لثلاثة أطباء والظن ب٣ مستشفيات بجرم التسبب بايذاء الطفلة ما أدى لبتر اطرافها أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com