صدور القرار بقضية الطفلة إيلا طنوس وطلب السجن 3 سنوات لثلاثة أطباء والظن ب٣ مستشفيات بجرم التسبب بايذاء الطفلة ما أدى لبتر اطرافها أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات […] أقراء المزيد من المصدر