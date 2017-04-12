القوات اللبنانية: لا تظاهر غدا ‏سركيس: طوينا صفحة وفتحنا صفحة جديدة ونأمل بإيجاد الحل الذي يؤمن صحة التمثبل.۔. وكانت عقدت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” الدكتور شانتال سركيس اجتماعا لمنسقي المناطق ورؤساء الأجهزة والمصالح في الحزب، تحضيرا لتحركات الغد بحيث، شددت على أن “التحرك لا يهدف الى إقفال الطرقات الرئيسية في البلد، بل […] أقراء المزيد من المصدر