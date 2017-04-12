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بوتين: لدي تفسيران للهجوم الكيماوي في إدلب

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

بوتين: لدي تفسيران للهجوم الكيماوي في إدلب الأول هو أن الضربات السورية أصابت مستودعا للأسلحة الكيماوية تابعا للمعارضة، والثاني انه مختلق. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني […] أقراء المزيد من المصدر

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