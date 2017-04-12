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زلزال بقوك 5.6 درجة يضرب الفلبين

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب وسط جزيرة “مينداناو” في الفلبين. ووقع الزلزال، الذي ذكرت الهيئة في بادئ الأمر، أن شدته 6 درجات، الساعة 0521 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (2121 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) وكان على عمق ستة كيلومترات وهو عمق ضحل للغاية من شأنه أن يزيد من حدة تأثيره. […] أقراء المزيد من المصدر

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