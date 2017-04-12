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شمعون: خيارنا تفادي الفراغ رغم معرفتنا بعدم شعبيّة القرار 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

شمعون في مؤتمر صحافي: خيارنا تفادي الفراغ رغم معرفتنا بعدم شعبيّة القرار الذي يكفل مكافحته عن طريق التمديد للمجلس النيابي للمرّة الثالثة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص […] أقراء المزيد من المصدر

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