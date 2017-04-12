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عاجل من المانيا: رسالة تؤكد أن تفجير الأتوبيس هو رد على دور ألمانيا فى الحرب على داعش

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

عاجل: الشرطه الألمانيه تعلن العثور على رسالة تؤكد أن تفجير أتوبيس دوتموند ردا على دور ألمانيا فى الحرب على داعش أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم […] أقراء المزيد من المصدر

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