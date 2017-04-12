عاجل من نيويورك: 10 دول أيّدت مشروع القرار الغربي للتحقيق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون أخبار قد تهمكعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين ﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ العراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيلإعلامي” يطالب بعمل كشف “قدرة جنسية” للرجال قبل الزواج12 […] أقراء المزيد من المصدر