أبلغ ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع هجوم مميت بالغاز السام في سوريا وأثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبه السارين. وقال رايكروفت: “لذلك فإن بريطانيا تتفق مع التقييم الأمريكي بأن “من المرجح بشدة أن النظام (السوري) كان مسؤولاً عن […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » علماء بريطانيون يؤكدون استخدام السارين في سوريا
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!