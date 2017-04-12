أبلغ ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع هجوم مميت بالغاز السام في سوريا وأثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبه السارين. وقال رايكروفت: “لذلك فإن بريطانيا تتفق مع التقييم الأمريكي بأن “من المرجح بشدة أن النظام (السوري) كان مسؤولاً عن […] أقراء المزيد من المصدر