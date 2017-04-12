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 عون لن يتأخر في استخدام صلاحياته الدستورية 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

مصادر الرئيس عون للميادين: لن يتأخر في استخدام صلاحياته الدستورية لدرء الخطر عن البلاد أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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