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كشف هوية انتحاري كاتدرائية الإسكندرية في مصر

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

أكدت وزارة الداخلية المصرية انه فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة فى ارتكاب حادثى تفجير كنيستى (المرقسية بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية) فقد تم فحص وتفريغ، كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، وتتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذى الحادثين، ملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين. […] أقراء المزيد من المصدر

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