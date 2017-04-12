أكدت وزارة الداخلية المصرية انه فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة فى ارتكاب حادثى تفجير كنيستى (المرقسية بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية) فقد تم فحص وتفريغ، كاميرات المراقبة بموقع الحادثين، وجمع التحريات والمعلومات ذات الصلة، وتتبع خطوط سير العنصرين الانتحاريين منفذى الحادثين، ملاحقة العناصر الهاربة على ذمة بعض القضايا الإرهابية مؤخراً لفحص صلتها بالحادثين. […] أقراء المزيد من المصدر