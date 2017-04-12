كنعان بعد لقاء وفد من “التيار الوطني الحر” البطريرك الراعي: التمديد 3 مرات للمجلس النيابي يعني اغتصاب السلطة وهل يُكافأ الفاشل بالتمديد له؟ – بكركي والاحزاب المسيحية والقوى المدنية تدافع عن لبنان العيش المشترك والدستور والميثاق. – ناك من يستبدل الوصاية السورية بالظروف الاستثنائية لمنع تداول السلطة. – نسأل لماذا يجوز التصويت على […] أقراء المزيد من المصدر
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