كنعان بعد لقاء وفد من “التيار الوطني الحر” البطريرك الراعي: التمديد 3 مرات للمجلس النيابي يعني اغتصاب السلطة وهل يُكافأ الفاشل بالتمديد له؟ – ‏ بكركي والاحزاب المسيحية والقوى المدنية تدافع عن لبنان العيش المشترك والدستور والميثاق. – ‏ناك من يستبدل الوصاية السورية بالظروف الاستثنائية لمنع تداول السلطة. – ‏ نسأل لماذا يجوز التصويت على […] أقراء المزيد من المصدر