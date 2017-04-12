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مجموعات من الحراك المدني بدأت بالتوافد إلى ساحة الشهداء 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

مجموعات من الحراك المدني بدأت بالتوافد إلى ساحة الشهداء استنكارا للتمديد لمجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ […] أقراء المزيد من المصدر

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