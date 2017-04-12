آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » نقابة المحامين في طرابلس تعلق الجلسات الخميس احتجاجاً على مشروع تمديد مجلس النواب

نقابة المحامين في طرابلس تعلق الجلسات الخميس احتجاجاً على مشروع تمديد مجلس النواب

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

نقابة المحامين في طرابلس تتخذ قراراً بتعليق الجلسات في المحاكم يوم غد الخميس احتجاجاً على مشروع تمديد مجلس النواب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com