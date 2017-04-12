هتافات أهالي مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، قبل قليل، بعد توقف الاشتباكات بين القوة الأمنية المشتركة وجماعة بلال بدر. هتافات أهالي مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، قبل قليل، بعد توقف الاشتباكات بين القوة الأمنية المشتركة وجماعة بلال بدر. pic.twitter.com/nzmZzqS0cv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 12, 2017 أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند […] أقراء المزيد من المصدر