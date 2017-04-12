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وفد تكتل التغيير والاصلاح سيلتقي  نائب الأمين العام ل حزبالله الشيخ نعيم قاسم 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

وفد تكتل التغيير والاصلاح سيلتقي في الخامسة عصرا نائب الأمين العام ل #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم (LBCI) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد […] أقراء المزيد من المصدر

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