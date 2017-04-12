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‏ارتفاع وتيرة الاشتباكات بعين الحلوة و إطلاق نار بغزارة 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

‏ارتفاع وتيرة الاشتباكات بعين الحلوة وسماع أصوات إطلاق نار بغزارة فيما اندلع حريق ببستان الطيار المحاذي لحي الطيرة حيث تتحصن مجموعة بلال بدر أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 […] أقراء المزيد من المصدر

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