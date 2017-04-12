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‏النائب جعجع وكيروز يدعوان  أهالي بشري الى الإضراب  والإقفال 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

صدر عن المكتب الإعلامي لنائبي جبة بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز البيان التالي: “في ظل الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية يوم غد الخميس بهدف التمديد للمجلس النيابي، يدعو نائبا جبة بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز جميع أهالي بشري وجبتها إلى الإضراب الشامل والإقفال الكامل رفضا لهذه الخطوة التي تستهدف الديموقراطية والدستور كما تناقض رأي الشعب […] أقراء المزيد من المصدر

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