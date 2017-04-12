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‏بو عاصي بعد لقائه الحريري: هناك نقاش وما من شيء نهائي حتى الآن

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

‏بو عاصي بعد لقائه الحريري: هناك نقاش عميق يدور حالياً والاتصالات جارية على كلّ صعيد وما من شيء نهائي حتى الآن أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر […] أقراء المزيد من المصدر

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