‏جوزف معلوف للـ”او تي في”: هناك حوالي 40 الى 45 نائبا سيقاطعون الجلسة غدا ونتأمل العودة الى الواقع الذي يقول اننا حقا نريد الشراكة الوطنية أخبار قد تهمك12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغووفاة المعارض البحريني محمد سهوان داخل السجن الطقس في لبنان قليل الغيوم وإرتفاع بالحرارة الى ٣٠ د. تصوير الثدي إجراء طبي فوق سن الخمسين […] أقراء المزيد من المصدر