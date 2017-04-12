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‏⁧‫سامي الجميل‬⁩ : لا تحولوها معركة طائفية. 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

‏⁧‫سامي الجميل‬⁩ لـ LBCI: لا تحولوها معركة طائفية. انها معركة الحفاظ على الديموقراطية وحق الشعب اللبناني في تقرير مصيره أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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