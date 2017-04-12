‏حزب “القوات اللبنانية” يدعو جميع اللبنانيين في المناطق كافة الى الاقفال الشامل والتام والى الإضراب العام غدا استنكاراً للتمديد أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ […] أقراء المزيد من المصدر