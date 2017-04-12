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 mtv: “الكتائب” يعلن تعليق الاضراب العام غداً 

Posted by on April 12, 2017 0 Comment

مراسل mtv: “الكتائب” يعلن تعليق الاضراب العام غداً وينسحب من ساحة الشهداء تمهيداً لدرس الخطوات المقبلة مع المجتمع المدني لتحديد الخطوات اللاحقة أخبار قد تهمكدخول 20 شاحنة محمّلة بعناصر مسلحين الى مخيم عين الحلوة من مناطق اخرىفيديو: تقرير ال “MTV” عن الانتخابات البلدية في البترون و كفرعبيداعاجل: هجوم في ساحل العاج واحتجاز رهائن ولبنانيون بين […] أقراء المزيد من المصدر

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