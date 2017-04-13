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 “أم القنابل” التي أسقطتها ⁧‫الولايات المتحدة‬⁩ على ⁧‫أفغانستان‬⁩ سعرها ١٤ مليون دولار

Posted by on April 13, 2017 0 Comment

‏⁧‫أمريكا‬⁩.. “أم القنابل” التي أسقطتها ⁧‫الولايات المتحدة‬⁩ على ⁧‫أفغانستان‬⁩ سعرها ١٤ مليون دولار أخبار قد تهمكعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتحافلة تدهس مارة وتثير الفزع وسط لندنفيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 سنة12 […] أقراء المزيد من المصدر

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