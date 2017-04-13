قال محمد مبارك ابن عم محمود حسن مبارك مفجر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية: ” قريبي عايش في السويس منذ سنوات وكان يعمل بشركة البترول، ومتزوج ولديه 3 بنات». وأضاف في تصريحات خاصة لـ”فيتو»، أن الجهات الأمنية سحبت عينات من والدة ابن عمي، وأظهرت النتيجة مطابقة تحليل الـ “d.n.a» الخاص بها مع “d.n.a» الخاص به وبناءً عليه […] أقراء المزيد من المصدر