يبدو أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يستعد لشن تجربةٍ نووية أخرى بعد أن رصدت أقمارٌ اصطناعية “نشاطاً مُستمراً” في موقع بونجي-ري للتجارب النووية. إذ تُظهر الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية أنَّ كوريا الشمالية “مُستعدة وجاهزة” لما يُعَدُ تجربتها النووية السادسة، وفق ما ذكرت صحيفة دايلي إكسبرس. وحذَّرت عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » الحرب العالمية الثالثة على الأبواب.. ستبدأ بين بيونغيانغ وواشنطن! هؤلاء العرب سيكونون حلفاء كوريا الشمالية
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