أبطلت المحكمة الدستورية في المجر قرارا أصدره في نهاية 2016 رئيس بلدية يميني فرض بموجبه إجراءات اعتبرت عنصرية ضد المسلمين. وكان رئيس بلدية المدينة القريبة من الحدود مع صربيا أصدر في نوفمبر الماضي قرارا قضى بمنع بناء مسجد وحظر الآذان وارتداء النقاب والبوركيني. ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن المحكمة المجرية في بيان قولها […] أقراء المزيد من المصدر