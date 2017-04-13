الراعي: سبب عدم إقرار قانون انتخاب جديد منذ 12 سنة هو أن هناك من يستعمل لغة الاقصاء والالغاء أخبار قد تهمكحريق في شمال “بيرجن” بأمريكا12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغولبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةقتلى وجرحى في هجوم على أكاديمية للشرطة في باكستانتوقيف سارقي […] أقراء المزيد من المصدر