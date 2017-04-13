قالت الشرطة إنها عثرت على محلفة سوداء، أصبحت أول امرأة مسلمة تعمل قاضية في الولايات المتحدة، غارقة في نهر هدسون في نيويورك، أمس الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2017. وذكر متحدث باسم الشرطة، أن شيلا عبد السلام (65 عاماً)، وهي قاضية في المحكمة العليا بنيويورك، عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن في الساعة 1:45 بتوقيت […] أقراء المزيد من المصدر